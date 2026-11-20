मेरठ: खिवाई में पौने दो करोड़ से बनेगा रास्ता, स्टेडियम निर्माण के लिए भी मिली ग्रांट; विधायक ने किया उद्घाटन
मेरठ के खिवाई कस्बे में करीब पौने दो करोड़ रुपये की लागत से रास्ते का निर्माण होगा। विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने उद्घाटन किया। खेल स्टेडियम निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत हुई है।
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मेरठ के सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के कस्बा खिवाई में विकास कार्यों को गति देने की तैयारी है। शुक्रवार को विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने करीब पौने दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रास्ते का उद्घाटन किया। इस रास्ते के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खिवाई में प्रस्तावित रास्ते का निर्माण भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने विकास कार्यों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता बताया।
स्टेडियम निर्माण के लिए राशि स्वीकृत
विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने बताया कि खिवाई में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। स्टेडियम बनने से क्षेत्र के युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर मैदान और सुविधाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। स्टेडियम बनने से स्थानीय युवाओं को खेल के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर
विधायक ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।