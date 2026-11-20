स्टेडियम निर्माण के लिए राशि स्वीकृत

विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने बताया कि खिवाई में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। स्टेडियम बनने से क्षेत्र के युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर मैदान और सुविधाएं मिल सकेंगी।



उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। स्टेडियम बनने से स्थानीय युवाओं को खेल के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी।



शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर

विधायक ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।