मेरठ: मामूली विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, गली में जमकर पथराव; वायरल वीडियो में ईंट-पत्थर बरसाते दिखे
मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के ढवाई नगर में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट और जमकर पथराव हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस जांच में जुटी है।
विस्तार
नौचंदी थाना क्षेत्र के ढवाई नगर में मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। गली नंबर-16 में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर बरसाते रहे।
अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है।
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मामूली कहासुनी के बाद आमने-सामने आए दोनों पक्ष
जानकारी के अनुसार, ढवाई नगर की गली नंबर-16 में किसी मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला बढ़ गया। दोनों ओर के लोग आमने-सामने आ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के साथ ही दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया जाने लगा।
बताया गया कि दोनों ओर से लोग एक-दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंकते रहे। गली में अचानक शुरू हुए इस संघर्ष से आसपास के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पथराव के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
वायरल वीडियो में एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर बरसाते दिखे लोग
घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लोग एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। दोनों ओर से लगातार पथराव होता दिखाई दे रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद ढवाई नगर में हुए इस विवाद की चर्चा शुरू हो गई। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में चले गए। कुछ समय तक गली में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।
पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कर रही जांच
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नौचंदी थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जांच कर रही है। वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह का पता लगाया जा रहा है।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।