मामूली कहासुनी के बाद आमने-सामने आए दोनों पक्ष

जानकारी के अनुसार, ढवाई नगर की गली नंबर-16 में किसी मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला बढ़ गया। दोनों ओर के लोग आमने-सामने आ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के साथ ही दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया जाने लगा।



बताया गया कि दोनों ओर से लोग एक-दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंकते रहे। गली में अचानक शुरू हुए इस संघर्ष से आसपास के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पथराव के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।