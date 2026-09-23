मेरठ: हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, लगाए ‘कोर्ट नहीं तो वोट नहीं’ के नारे
मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। डीजी कोर्ट परिसर में जुटे अधिवक्ताओं ने ‘कोर्ट नहीं तो वोट नहीं’ के नारे लगाकर विरोध जताया।
विस्तार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। बड़ी संख्या में अधिवक्ता डीजी कोर्ट परिसर में एकत्र हुए और बेंच की स्थापना की मांग को लेकर विरोध जताया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने ‘कोर्ट नहीं तो वोट नहीं’ के नारे लगाए।
डीजी कोर्ट परिसर में जुटे अधिवक्ता
बुधवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता डीजी कोर्ट परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी भी की।
कचहरी परिसर में घूमकर की अपील
प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने पूरे कचहरी परिसर में घूमकर साथी अधिवक्ताओं से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। अधिवक्ताओं ने अपनी मांग के समर्थन में एकजुटता दिखाई।
लंबे समय से चली आ रही है मांग
अधिवक्ताओं का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसी मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
दिनभर जारी रही गतिविधियां
कचहरी परिसर में दिनभर हड़ताल को लेकर गतिविधियां बनी रहीं। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में एकजुट होकर विरोध जताया और आंदोलन जारी रखने की बात कही।