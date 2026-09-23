मेरठ: किसान की गर्दन पर झपटा तेंदुआ, सिर पर रखी चारे की गठरी ने बचाई जान, पैरों पर किया हमला

घायल किसान किसी तरह पहुंचा गांव

हमले में घायल देवेंद्र किसी तरह गांव पहुंचा और ग्रामीणों को तेंदुए के हमले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास के खेतों में कॉम्बिंग की, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल सका।



सीएचसी में कराया गया उपचार

घायल किसान को परिजन उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर दहशत बनी हुई है।