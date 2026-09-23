मेरठ: किसान की गर्दन पर झपटा तेंदुआ, सिर पर रखी चारे की गठरी ने बचाई जान, पैरों पर किया हमला
परीक्षितगढ़ में खेत से चारा लेकर लौट रहे 55 वर्षीय किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। सिर पर रखी चारे की गठरी गिरने से तेंदुए का हमला पैरों की ओर हो गया। किसान घायल है।
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मेरठ के परीक्षितगढ़ में मंगलवार सुबह खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर घर लौट रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने किसान की गर्दन पर झपट्टा मारा, लेकिन सिर पर रखी चारे की गठरी गिरने से उसका हमला पैरों की ओर हो गया। हमले में किसान घायल हो गया। इसके बाद तेंदुआ खेतों की ओर भाग गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने आसपास के खेतों में कॉम्बिंग की, लेकिन तेंदुए का सुराग नहीं मिला।
गर्दन पर झपटा तेंदुआ, पैरों पर किया हमला
रसूलपुर गांवड़ी निवासी किसान देवेंद्र (55) पुत्र भीम सिंह मंगलवार सुबह करीब छह बजे पशुओं के लिए चारा लेने गांव के ही खेतों पर गया था। चारा काटने के बाद वह गठरी सिर पर रखकर पैदल घर लौट रहा था।
रजबहे की पटरी के पास पहुंचते ही खेतों से निकलकर आए तेंदुए ने देवेंद्र की गर्दन पर झपट्टा मारा। इसी दौरान सिर पर रखी चारे की गठरी नीचे गिर गई। इसके बाद तेंदुए ने किसान के पैरों पर हमला कर उसे घायल कर दिया और खेतों की ओर भाग गया।
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घायल किसान किसी तरह पहुंचा गांव
हमले में घायल देवेंद्र किसी तरह गांव पहुंचा और ग्रामीणों को तेंदुए के हमले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आसपास के खेतों में कॉम्बिंग की, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल सका।
सीएचसी में कराया गया उपचार
घायल किसान को परिजन उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर दहशत बनी हुई है।
दो दिन पहले भी दिखाई दिया था तेंदुआ
ग्रामीणों के अनुसार, दो दिन पहले भी दुर्वेशपुर और गांवड़ी मार्ग पर तेंदुआ दिखाई दिया था। इसके बाद से ग्रामीणों और बच्चों में दहशत है। किसान खेतों पर जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं के चारे के लिए उन्हें जान जोखिम में डालकर खेतों पर जाना पड़ रहा है। वन क्षेत्राधिकारी विनोद सजवाण से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।