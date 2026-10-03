डबल मर्डर का खुलासा: बिमला देवी और हिस्ट्रीशीटर का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

दो लूट और अन्य हत्याओं की भी जांच

एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार आरोपी ने दो हत्याओं और दो लूट की वारदात कबूल की हैं। बड़ौत में हुई दो लूट की घटनाओं के संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आरोपी का किसी अन्य वारदात से संबंध है या नहीं।



पुलिस के अनुसार आरोपी के फरार साथी और लूटे गए कुंडल-लॉकेट खरीदने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। मवाना क्षेत्र में 11 मई 2026 को नर्सरी के पास हुई ईंट से कुचलकर हत्या की घटना की भी जांच की जा रही है, हालांकि उस मामले में पुलिस ने मनोज शर्मा उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।



सीरियल किलर होने की आशंका की जांच

पुलिस के सामने आरोपी के सीरियल किलर होने की आशंका भी सामने आई है। पुलिस अन्य वारदातों में उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि अधिकांश बिंदुओं पर जांच जारी है। फरार आरोपी साथी और अन्य संभावित वारदातों के संबंध में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।