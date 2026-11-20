हर महीने करोड़ों रुपये की दवाएं बाजार में खपाने का संदेह

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गिरोह हर महीने करोड़ों रुपये की नकली दवाएं बाजार में सप्लाई कर रहा था। इस कारोबार में फार्मा कंपनियों से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।



एसटीएफ यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नकली दवाओं के निर्माण में कंपनियों के संसाधनों का इस्तेमाल हुआ था या फिर कंपनी के लोगों की जानकारी और मिलीभगत से यह कारोबार संचालित किया जा रहा था। जांच एजेंसी सप्लाई नेटवर्क और कंपनियों के बीच संबंधों की कड़ियां जोड़ रही है।



जांगी एप पर फर्जी नामों से बनाए थे खाते

गिरोह के सदस्य आपस में बातचीत के लिए जांगी एप का इस्तेमाल करते थे। बताया गया है कि इस एप पर फर्जी नामों से खाते बनाए गए थे, ताकि एक-दूसरे की वास्तविक पहचान उजागर न हो सके। इससे नेटवर्क के सदस्यों के बीच संपर्क बनाए रखना आसान होता था।



दवाओं के कारोबार में लेनदेन नकद और बैंक खातों के माध्यम से किया जाता था। एसटीएफ अब इन बैंक खातों और डिजिटल संपर्कों की भी जांच कर रही है, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और लेनदेन का पता लगाया जा सके।