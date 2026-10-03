मेरठ: मनचले ने गोली मारने की दी धमकी, छात्रा ने स्कूल जाना किया बंद; परिवार ने थाने में दी तहरीर
मेरठ के लोहियानगर में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी का आरोप है। विरोध करने पर परिवार को गोली मारने की धमकी देने की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।
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मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा से स्कूल आते-जाते छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने परिजनों के साथ छात्रा के घर पहुंचकर गाली-गलौज की और परिवार को गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद छात्रा के परिजनों ने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया है।
स्कूल आते-जाते पीछा करने का आरोप
एक कॉलोनी निवासी महिला ने शुक्रवार को लोहियानगर थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 10वीं की छात्रा है। आरोप है कि मोहल्ले का रहने वाला युवक काफी समय से स्कूल आते-जाते छात्रा का पीछा करता है। रास्ते में अश्लील टिप्पणी कर उसे परेशान करता है।
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विरोध करने पर घर से उठाने की धमकी
छात्रा ने जब युवक की हरकतों का विरोध किया तो आरोप है कि उसने उसे घर से उठाकर ले जाने की धमकी दी। छात्रा ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया।
घर से निकलने पर भी अभद्रता का आरोप
परिजनों का आरोप है कि छात्रा किसी काम से घर से बाहर निकलती है तो आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता करता है। बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचा था। आरोप है कि वहां आरोपी के परिजनों ने उनके साथ गाली-गलौज की और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया।
पुलिस ने शुरू की जांच
परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।