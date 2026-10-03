मेरठ: मनचले ने गोली मारने की दी धमकी, छात्रा ने स्कूल जाना किया बंद; परिवार ने थाने में दी तहरीर

विरोध करने पर घर से उठाने की धमकी

छात्रा ने जब युवक की हरकतों का विरोध किया तो आरोप है कि उसने उसे घर से उठाकर ले जाने की धमकी दी। छात्रा ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया।



घर से निकलने पर भी अभद्रता का आरोप

परिजनों का आरोप है कि छात्रा किसी काम से घर से बाहर निकलती है तो आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता करता है। बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचा था। आरोप है कि वहां आरोपी के परिजनों ने उनके साथ गाली-गलौज की और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया।



पुलिस ने शुरू की जांच

परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।