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कोर्ट रोड स्थित थ्रिल प्लाजा के सत्यम ज्वेलर्स शोरूम से 30 लाख कीमत की करीब 13 किलो चांदी गायब करने का मामला सामने आया है। सराफ ने अपने कर्मचारी पर खाने के थैले से पत्नी और बेटी के जरिये चांदी बाहर भेजने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर सदर बाजार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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चर्च रोड निवासी राजीव कुमार जैन ने तहरीर देकर बताया कि कोर्ट रोड स्थित थ्रिल प्लाजा में उनका सत्यम ज्वेलर्स के नाम से तीन मंजिला शोरूम है। भूतल पर चांदी का सेक्शन है, जबकि ऊपर की मंजिलों पर सोने और हीरे की ज्वेलरी रखी जाती है। आरोप है कि जैन बाग कृष्णानगर निवासी हरबंस कुमार जैन पिछले 23-24 साल से उनके यहां कर्मचारी था। करीब 10 साल से उसे चांदी सेक्शन की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। पिछले कुछ समय से शोरूम में चांदी खरीदने आने वाले ग्राहक बिना खरीदारी किए लौटने लगे थे।



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पूछने पर ग्राहकों ने बताया कि पसंद के मुताबिक चांदी का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। शुरुआत में कर्मचारी ने ग्राहकों को सामान पसंद नहीं आने की बात कहकर टाल दिया। बाद में शक होने पर चांदी का स्टॉक चेक कराया गया तो करीब दो किलो सामान कम मिला। पुराने स्टॉक का मिलान करने पर करीब 13 किलो चांदी के जेवर गायब मिले, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई।

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