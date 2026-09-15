मेरठ: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग, एक करोड़ का सामान जलकर राख; आग देख सदमे में बेहोश हुआ संचालक
मेरठ के परतापुर क्षेत्र में गगोल रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में देर रात भीषण आग लग गई। आग में करीब एक करोड़ रुपये का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
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मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में गगोल रोड पर देर रात इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दो मंजिला पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। शोरूम में रखा करीब एक करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
देखते ही देखते दो मंजिला इमारत आग की चपेट में
गगोल रोड स्थित अनमोल टेलीकॉम के शोरूम में देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी दो मंजिला इमारत धुएं और आग की लपटों से घिर गई। आसपास के लोगों में भी अफरातफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची चार दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
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त्योहारों के लिए भरा था करीब एक करोड़ का सामान
शोरूम संचालक सुशील कुमार के मुताबिक आगामी त्योहारों को देखते हुए उन्होंने शोरूम में करीब एक करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान भर रखा था। आग में पूरा सामान जलकर राख हो गया। अपना सामान आग की लपटों में जलता देखकर संचालक सुशील सदमे में आ गए और मौके पर ही बेहोश हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला।
दमकल पहुंचने में एक घंटे की देरी का आरोप
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने में करीब एक घंटे का समय लगा। हालांकि, दमकल विभाग की ओर से देरी के संबंध में कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। दमकल कर्मियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। आग के अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है।