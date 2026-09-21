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बिजनौर: पति-पत्नी के विवाद के बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Mon, 21 Sep 2026 05:30 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 21 Sep 2026 05:30 PM IST
सार

बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में 29 वर्षीय विवाहिता रंजो देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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Married Woman Dies by Suicide in Bijnor, Body Found Hanging at Home
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विस्तार
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बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर गधेली में 29 वर्षीय विवाहिता रंजो देवी पत्नी मोनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार देर रात उसका शव घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पंखे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

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पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी
ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली देहात सुनील सहरावत और पुलिस उपाधीक्षक नजीबाबाद मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। सूचना मिलने पर रंजो देवी के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने देर रात शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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पति-पत्नी के विवाद की बात सामने आई
प्रारंभिक जानकारी में बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते रंजो देवी ने यह कदम उठाया। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। रंजो देवी अपने पीछे सात वर्षीय पुत्र हर्षित और छह वर्षीय पुत्र मानव को छोड़ गई हैं।

मायके पक्ष के प्रार्थना पत्र पर होगी कार्रवाई
पुलिस उपाधीक्षक नजीबाबाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मायके पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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