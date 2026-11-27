अंकित बालियान हत्याकांड: फर्जी आईडी से सत्यम का नाम इस्तेमाल, बिहार के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार
अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित सत्यम कादियान के नाम से फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी चलाने के आरोप में बिहार के अंकित यादव को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मोबाइल बरामद किया है।
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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादियान के नाम से फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी चलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी इन आईडी पर सत्यम के पुराने वीडियो और फोटो पोस्ट कर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ा रहा था। बिहार के मधेपुरा जिले के गांव रतनपुरा निवासी अंकित यादव को राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से आईडी संचालित करने में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद हुआ है।
व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाई फर्जी आईडी
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह और एएसपी सुमित ने बताया कि 26 अगस्त को गायक अंकित बालियान की हत्या हुई थी। हत्याकांड में शामिल आरोपियों के नाम और फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। इन पोस्ट पर मिल रहे व्यूज देखकर अंकित यादव ने भी सत्यम कादियान के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना ली।
पुलिस के अनुसार, आरोपी इन आईडी पर सत्यम के पुराने वीडियो और फोटो पोस्ट करने लगा। आईडी संचालित करने के लिए उसने अपने दादा और पिता के नाम से लिए गए मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह प्लास्टर करने का काम करता है।
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हत्याकांड में अब तक 17 आरोपी प्रकाश में
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अंकित बालियान हत्याकांड में अब तक 17 आरोपी प्रकाश में आए हैं। दो मुख्य शूटर सुमित और मोहित 31 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। सत्यम कादियान, आर्यन संधू और एक लाख रुपये का इनामी भोलू अभी वांछित हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस की टीमें प्रयास कर रही हैं।
पांच आरोपी तिहाड़, एक करनाल जेल में बंद
पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड के पांच आरोपी तिहाड़ और एक आरोपी करनाल जेल में बंद है। उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में पैरवी की जा रही है। कनाडा में रह रहे दो आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस ने बिना सत्यापन पोस्ट साझा न करने की अपील की
एसपी ने लोगों से अपील की कि आपराधिक घटनाओं से जुड़ी पोस्ट और वीडियो बिना सत्यापन के साझा न करें। उन्होंने कहा कि भ्रामक सामग्री से अफवाह फैल सकती है। सही जानकारी के लिए पुलिस के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें।