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शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 10 डिग्री था। अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ सुबह और रात के समय प्रदूषक कणों के वातावरण में बने रहने की आशंका रहती है।हवा की रफ्तार कम होने से बढ़ता है असरसरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार, तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार कम होने से धूल और प्रदूषण के कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। हवा तेज चलने पर प्रदूषक कण फैलकर कम हो जाते हैं, जबकि हवा की गति धीमी होने पर एक ही क्षेत्र में इनका जमाव बढ़ सकता है। सुबह और रात की ठंड भी प्रदूषण की स्थिति को प्रभावित करती है।सांस के मरीज बरतें सावधानीजिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज कुमार अखौरी के अनुसार, प्रदूषण के कारण अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे मरीज सुबह-शाम खुले में सैर करने से बचें। जरूरी काम से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क लगाएं और नियमित दवाएं लेते रहें। सांस फूलने या सीने में जकड़न होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।