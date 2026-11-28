Shamli News: 290 से गिरकर 180 पर पहुंचा शामली का एक्यूआई
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 28 Nov 2026 01:31 AM IST
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शामली। जिले की हवा में प्रदूषण का स्तर एक दिन बाद कुछ कम हुआ है। बृहस्पतिवार को 290 दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार को घटकर 180 पर आ गया। यानी 24 घंटे में 110 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार 180 का एक्यूआई मध्यम श्रेणी में आता है। इस स्तर पर भी अस्थमा, फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 10 डिग्री था। अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ सुबह और रात के समय प्रदूषक कणों के वातावरण में बने रहने की आशंका रहती है।
हवा की रफ्तार कम होने से बढ़ता है असर
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार, तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार कम होने से धूल और प्रदूषण के कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। हवा तेज चलने पर प्रदूषक कण फैलकर कम हो जाते हैं, जबकि हवा की गति धीमी होने पर एक ही क्षेत्र में इनका जमाव बढ़ सकता है। सुबह और रात की ठंड भी प्रदूषण की स्थिति को प्रभावित करती है।
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सांस के मरीज बरतें सावधानी
जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज कुमार अखौरी के अनुसार, प्रदूषण के कारण अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे मरीज सुबह-शाम खुले में सैर करने से बचें। जरूरी काम से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क लगाएं और नियमित दवाएं लेते रहें। सांस फूलने या सीने में जकड़न होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।
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शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 10 डिग्री था। अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ सुबह और रात के समय प्रदूषक कणों के वातावरण में बने रहने की आशंका रहती है।
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हवा की रफ्तार कम होने से बढ़ता है असर
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार, तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार कम होने से धूल और प्रदूषण के कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। हवा तेज चलने पर प्रदूषक कण फैलकर कम हो जाते हैं, जबकि हवा की गति धीमी होने पर एक ही क्षेत्र में इनका जमाव बढ़ सकता है। सुबह और रात की ठंड भी प्रदूषण की स्थिति को प्रभावित करती है।
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सांस के मरीज बरतें सावधानी
जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज कुमार अखौरी के अनुसार, प्रदूषण के कारण अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे मरीज सुबह-शाम खुले में सैर करने से बचें। जरूरी काम से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क लगाएं और नियमित दवाएं लेते रहें। सांस फूलने या सीने में जकड़न होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।