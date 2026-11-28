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पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार देर रात खाने में रोटी के बजाय खिचड़ी बनाने को लेकर पंकज का अपने बड़े भाई शनि से विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान मूकबधिर पंकज ने डंडे से हमला कर शनि की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने कमरे में फैले खून को कपड़ों से साफ किया और खून से सने कपड़े भी छिपा दिए थे। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की लेगी मददआरोपी पंकज मूकबधिर है। ऐसे में पुलिस उससे सामान्य तरीके से बातचीत नहीं कर पा रही है। घटना के बाद उसके मन में क्या चल रहा था, विवाद किस तरह बढ़ा और वारदात के बाद उसने क्या किया, इन सवालों के जवाब जानने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी। सहारनपुर से विशेषज्ञ को बुलाने की तैयारी है।एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ अभी शुरुआती स्तर पर है। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की मदद से उससे बातचीत कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी।घायल होने पर पुलिस को नहीं दी थी सूचनाएएसपी ने बताया कि शनि पर डंडों से हमला होने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। वे घायल शनि को सीधे उपचार के लिए करनाल ले गए थे। करनाल के अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा मौत की पुष्टि किए जाने के बाद ही पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।मामूली विवाद में हो रहा रिश्तों का कत्लचौसाना। शामली में पारिवारिक रिश्तों में हिंसा की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। जमीन, संपत्ति, प्रेम-प्रसंग से लेकर खाने में रोटी की जगह खिचड़ी बनाने जैसे मामूली विवाद भी अपनों के खून के प्यासे बना रहे हैं।मामलों की बानगी6 जनवरी 2021: शामली में पिता पदम सिंह बेटे संजय ने हत्या कर दी13 फरवरी 2021: पेलखा में जमीन के लालच में विनोद ने भाई प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दीमई 2021: केरटू के डेरा लालसिंह में पारिवारिक विवाद में डिंपल और शिवानी की हत्या हुई।29 मार्च 2023: शामली में आशू पर पत्नी ईशा की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गयासितंबर 2023: कैराना में चोरी के शक में दो मामाओं समेत चार लोगों ने भांजे अब्दुल्ला की हत्या कर दी।12 अगस्त 2024: विवेक विहार में संपत्ति विवाद में बेटे विकास ने पिता विनोद कुमार की हत्या कर दी।7 अगस्त 2025: कैराना में पत्नी मैफरीन ने प्रेमी के साथ मिलकर पति शाहनवाज की हत्या की साजिश रची।28 सितंबर 2025: अंबेहटा में प्रेम-प्रसंग के विरोध में पिता और भाई ने मुस्कान की हत्या कर दी।28 जुलाई 2026: शामली में गरिमा की हत्या के मामले में भाई अर्जुन और पिता सुधीर दहिया गिरफ्तार हुए।26 नवंबर 2026: चौसाना में खाने में रोटी के बजाय खिचड़ी बनाने को लेकर हुए विवाद में पंकज ने बड़े भाई शनि की डंडे से पीटकर हत्या कर दी।छोटी बातों को न बनाएं प्रतिष्ठा का सवाल, गुस्से पर रखें काबू्रमनोचिकित्सक डॉ. अरुण राय के अनुसार पारिवारिक हिंसा के पीछे गुस्से पर नियंत्रण की कमी, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और आपसी संवाद का अभाव प्रमुख कारण हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति छोटी बातों को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर आवेश में हिंसक कदम उठा लेता है। इससे बचने के लिए परिवार में संवाद बनाए रखें, विवाद बढ़ने पर कुछ समय शांत रहें और बातचीत से समाधान निकालें। लगातार तनाव या आक्रामक व्यवहार की स्थिति में मनोचिकित्सक की सलाह लें। हिंसा की आशंका होने पर पुलिस की मदद लेने में देरी न करें।