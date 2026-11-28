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लुहारी-लांक में बंद मिले मीटरलुहारी के पास स्पीड मीटर काफी समय से बंद पड़ा है। जलालाबाद निवासी अनिरुद्ध ने बताया कि इसकी शिकायत के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। लांक में भी मीटर बंद मिला। यहां प्रतिबंध के बावजूद बाइक सवार एक्सप्रेसवे पर आते-जाते दिखाई दिए।50 की रफ्तार पर 60 का डिस्प्लेखेकड़ा में 30 की गति पर 44 दर्ज हुई। बड़ौत और शामली के बीच भी 50 की रफ्तार पर डिस्प्ले 60 दिखाया। रीडिंग में अंतर से उपकरणों की तकनीकी जांच की जरूरत है।तीन बार कट चुका चालानबड़ौत निवासी पंकज कुमार बताते हैं कि गलत रीडिंग के कारण तीन बार चालान कट चुका है। उनका आरोप है कि 60 की गति पर मीटर ने 80 दिखाई। 70 से 80 की रफ्तार में चलने के बावजूद 150 से 200 तक रीडिंग दिखाई और दो हजार रुपये का चालान भरना पड़ा। झिंझाना निवासी शाहरुख के भी दो बार चालान कट चुके हैं।शिकायत करेंगेडांगरौल निवासी राजन जावला ने बताया कि वह डीएम और एनएचएआई अधिकारियों से शिकायत करेंगे। सपा के प्रदेश सचिव कपिल खाटियान ने भी गलत रीडिंग से वाहन चालकों को हो रही परेशानी दूर कराने की मांग की।यहां रखें ध्यानलोनी : 90 की जगह 150 की रफ्तार।खेकड़ा : 30 की जगह 44 दिखाई।बड़ौत-शामली : 50 की जगह 60 दर्ज।लुहारी-लांक : स्पीड मीटर बंद।बिजरौल : बुढ़ाना 40 किमी दूर, बोर्ड पर दो किमी।कार की गति सीमा : सामान्य हिस्सों में अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कुछ हिस्सों में कम सीमा लागू है।एक्सप्रेसवे एक नजर मेंदिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 11,868 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 210 किलोमीटर है। परियोजना की आधारशिला 26 फरवरी 2021 को रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को इसका उद्घाटन किया। यह दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय करीब ढाई घंटे होने की उम्मीद है।खराब स्पीड मीटर के कारण चालान कटने का मामला गंभीर है। मीटर ठीक कराने के लिए एनएचएआई को पत्र लिखा जाएगा।— प्रवीण वर्मा, जिलाधिकारी शामलीमामले की जानकारी नहीं है। मामले को दिखवाकर जल्द समाधान कराया जाएगा।— नरेंद्र कुमार, परियोजना निदेशक, एनएचएआई बागपत