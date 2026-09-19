फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Lekhpal accused of rude behavior and not answering phone calls; complaint lodged with SDM.

Meerut News: लेखपाल पर अभद्र व्यवहार और फोन नहीं उठाने का आरोप, एसडीएम से शिकायत

Sat, 19 Sep 2026 08:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:36 PM IST
विज्ञापन
Lekhpal accused of rude behavior and not answering phone calls; complaint lodged with SDM.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। करनावल कस्बे के लोगों ने हलका लेखपाल पर अभद्र व्यवहार करने और ड्यूटी के दौरान फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में कस्बावासियों ने उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर लेखपाल को हटाकर दूसरे लेखपाल की तैनाती करने की मांग की है।

एसडीएम को दिए पत्र में कस्बावासियों ने बताया कि करनावल में तैनात हलका लेखपाल का व्यवहार जनता के प्रति ठीक नहीं है। आरोप है कि कस्बे के विकास और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोग जब लेखपाल से कॉल कर संपर्क करने का प्रयास करते हैं तो वह फोन नहीं उठाते। इससे लोगों को अपने जरूरी कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत पत्र में कहा कि कस्बावासी लंबे समय से लेखपाल की कार्यशैली से परेशान हैं। लोगों ने एसडीएम से मामले में संज्ञान लेते हुए लेखपाल के स्थान पर दूसरे लेखपाल की तैनाती कराने की मांग की है। शिकायत पत्र पर अनीस, सतेंद्र, जगवीर सिंह, बबलू, अमित कुमार, अनुज, रणवीर, साजिद सहित कस्बावासी शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed