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Meerut News: अवर अभियंताओं ने बैठक कर जताया कार्रवाई का विरोध

Wed, 04 Nov 2026 08:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:53 PM IST
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Junior engineers held a meeting and expressed their opposition to the action taken.

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मेरठ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन की क्षेत्रीय शाखा मेरठ की आपातकालीन बैठक मुख्य अभियंता वितरण कार्यालय में बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष गुरुदेव ने की। क्षेत्रीय सचिव अश्वनी कुमार सिंह, जिला सचिव रविन्द्र कुमार, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौरव त्यागी आदि उपस्थित रहे। बैठक में पदाधिकारियों ने विद्युत वितरण खंड-प्रथम एवं द्वितीय के अंतर्गत आने वाले प्रभावित अवर अभियंताओं के विरुद्ध मुख्य अभियंता द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया के निलंबन आदेशों की निंदा की। दोनों अवर अभियंताओं के एकतरफा और तथ्यहीन निलंबन किए गए। पदाधिकारियों ने कहा कि बृहस्पतिवार को भी धरना जारी रहेगा। मामले का हल नहीं निकलने पर अवर अभियंताओं द्वारा कार्य रोकते हुए अपने सभी विभागीय मोबाइल सिम तथा संपूर्ण कार्य समर्पण सीधे मुख्य अभियंता को सौंपा जाएगा। संवाद
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