Meerut News: योग प्रतियोगिता में इशिता और शिवांश बने चैंपियन

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प्रतियोगिता ग्रुप योग वर्ग में कन्या गुरुकुल नारंगपुर ने प्रथम और ऋषि योगशाला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत महिला वर्ग में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की इशिता और पुरुष वर्ग में द अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल के शिवांश चैंपियन बने। मुख्य अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि एडीओ पंचायत राम नरेश ने संयुक्त रूप से विजेता और प्रतिभागियों को पदक व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में ट्रांसलम एकेडमी मवाना, आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल, केएमसी पेरा मेडिकल कॉलेज बागपत के विद्यार्थियों ने भी प्रतिभाग किया।फाउंडेशन की संस्थापक निदेशक आचार्य रश्मि आर्या ने कहा कि हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना है। जीतने पर अहंकार और हारने पर निराशा नहीं होनी चाहिए। योग से आत्मबल बढ़ता है और मजबूत आत्मबल से राष्ट्र सशक्त बनता है। उपाध्यक्ष डॉ. गुलशन और मुख्य सचिव आचार्य अलका आर्या ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।