फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Inauguration of the State-level Secondary School Shooting Competition

Meerut News: प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ

Thu, 10 Sep 2026 06:37 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 06:37 PM IST
विज्ञापन
Inauguration of the State-level Secondary School Shooting Competition
महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज पिलौना में 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज पिलौना में 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। शूटिंग रेंज के संचालक कपिल धामा और हिमांशु धामा ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य बाबूराम धामा ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 मंडलों से 340 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।
मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं एचआरआईटीयू के कुलाधिपति डॉ. अनिल अग्रवाल ने कहा कि बचपन से ही खेलों में रुचि रखना बेहद जरूरी है और वह खिलाड़ियों की हरसंभव सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष ठाकुर विजेंद्र सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता की सफलता की कामना की। क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया ने खिलाड़ियों को खेल भावना और नियमों के दायरे में रहकर खेलने की प्रेरणा दी। पूर्व मंडलीय क्रीड़ा प्रभारी आनंद शर्मा ने शूटिंग के नियमों की जानकारी साझा करते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की।
विज्ञापन

इस मौके पर सीएचसी प्रभारी डॉ. अरुण कुमार, तहसीलदार निरंकार सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक कृष्ण कुमार, मंडलीय क्रीड़ा प्रभारी सुषमा यादव, शूटिंग फील्ड ऑफिसर राहुल कुशवाहा, एडवोकेट समीर कुमार त्यागी, प्रधानाचार्य सुशील कुमार, प्रशांत कुमार, योगेंद्र कुमार, दिलावर सिंह पोसवाल आदि मौजूद रहे।

महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज पिलौना में 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता

महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज पिलौना में 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed