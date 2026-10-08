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Meerut News: 143 पशुओं का किया स्वास्थ्य परीक्षण

Thu, 08 Oct 2026 06:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:49 PM IST
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Health check-up conducted for 143 animals.
हस्तिनापुर। सेवा संकल्प दिवस के अवसर पर क्षेत्र के गांव रानी नगला में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) डॉ. पवित्रजीत सिंह के निर्देशन में डॉ. प्रीति ओम के नेतृत्व में आयोजित शिविर में 143 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवित्रजीत सिंह ने पशुओं के नियमित टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी गई। संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए जरूरी निवारक उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि कृमिनाशक दवा पशु की आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में और निर्धारित समय पर ही दी जानी चाहिए। डॉ प्रीति ओम शिविर में पशुपालकों की समस्याएं सुनकर चिकित्सकों ने आवश्यक सुझाव भी दिए। इस दौरान संग्राम सिंह, भजनपाल सिंह, रण सिंह, यशपाल सिंह, रामवतार शर्मा, रिछपाल, अशोक, महेश, रामपाल, विनोद सिंह और शेर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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