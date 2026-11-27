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संवादमेरठ। रघुनाथ गर्ल्स इंटर कॉलेज में शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को पोषण, एनीमिया से बचाव, मासिक धर्म स्वच्छता और किशोरावस्था से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई। विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।विज्ञान लोकप्रियकरण एवं संचार कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक पारुल वर्मा और जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक दीपक शर्मा मुख्य अतिथि रहे। प्रधानाचार्या अंजू रानी के मार्गदर्शन और विज्ञान क्लब प्रभारी सीमा रानी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम का संचालन श्रद्धा ने किया।अरुणा कन्नौजिया के निर्देशन में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता हुई। स्वीप जागरूकता के लिए छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाई। पोस्टर प्रतियोगिता में अरुणा प्रथम, हिमांशी द्वितीय और अंशिका तृतीय रहीं। स्वच्छता पोस्टर में काजल प्रथम, फातिमा द्वितीय और आरोही तृतीय रहीं। स्लोगन प्रतियोगिता में छवि प्रथम, गुलशबा द्वितीय और राधिका तृतीय रहीं। प्रश्नोत्तरी में रिया शर्मा प्रथम, सान्या द्वितीय और अवनीश तृतीय रहे। भाषण प्रतियोगिता में अपेक्षा व रिया शर्मा प्रथम, आफरीन द्वितीय और वृंदा तृतीय रहीं। आत्मरक्षा प्रतियोगिता में वंशिका प्रथम और खुशी द्वितीय रहीं।व्यक्तिगत सुरक्षा पोस्टर में जिकरा प्रथम, जोया द्वितीय और इकरा मसूद तृतीय रहीं। व्यक्तिगत सुरक्षा पर नाटक में निधि प्रथम, कनिका द्वितीय और अहाना तृतीय रहीं। किशोरावस्था एवं मासिक धर्म स्वच्छता पर भाषण में पारुल प्रथम, ईशागिनी द्वितीय और नंदनी तृतीय रहीं। स्वीप प्रतियोगिता में निमिषा प्रथम, स्पर्श द्वितीय तथा वैष्णवी व कशिश तृतीय रहीं। पोषण प्रतियोगिता में साक्षी प्रथम, रिया द्वितीय और अनमोल तृतीय स्थान पर रहीं।