{"_id":"6aa4ec78fcfaf2cc170ae9fd","slug":"former-minister-haji-yaqoob-son-bhura-in-jailed-bhura-associates-made-reel-and-it-go-viral-meerut-2026-09-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: 'एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर', पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे साथी ने रील बनाकर की वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



मामला एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति तक पहुंचा तो उन्होंने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को कार्रवाई के निर्देश दिए। मेडिकल थाना पुलिस ने शहजाद मेवाती और चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विज्ञापन



चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के बाहर का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कुछ युवक जेल के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। पीछे जेल की ऊंची दीवारें और मुलाकात के लिए इंतजार करते लोग दिखाई दे रहे हैं। मामला एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति तक पहुंचा तो उन्होंने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को कार्रवाई के निर्देश दिए। मेडिकल थाना पुलिस ने शहजाद मेवाती और चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के बाहर का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कुछ युवक जेल के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। पीछे जेल की ऊंची दीवारें और मुलाकात के लिए इंतजार करते लोग दिखाई दे रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन धमकी और फायरिंग करने के मामले में मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे फिरोज उर्फ भूरा से मिलने गए हिस्ट्रीशीटर नदीम मेवाती के भाई शहजाद मेवाती साथियों समेत जेल के बाहर नजर आए। उन्होंने जेल के बाहर “एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर” जैसे गानों पर रील बनाकर इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी।

वीडियो में बज रहा हरियाणवी गाना

वीडियो में हरियाणवी गाना बज रहा है, जिसके बोल हैं-''एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर।'' एसपी सिटी ने बताया कि हाजी याकूब कुरैशी के जेल में बंद जेल में बेटे फिरोज उर्फ भूरा से मिलने के लिए जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर नदीम मेवाती का भाई शहजाद मेवाती अपने साथियों के साथ गया था।





जिसने टशनबाजी दिखाने के लिए रील बनाई। जिसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शहजाद मेवाती के साथ वायरल वीडियो में कौन-कौन है, इसकी पहचान कराई जा रही है। इस मामले में मेडिकल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

अदनान नहीं चढ़ा पुलिस के हत्थे, चला रहा मोबाइल

मेरठ के कोतवाली के सराय बहलीम में असलम पहलवान को धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के जेल जाने के बाद अब पुलिस उसके साथी अदनान की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।





अभी पुलिस को अदनान का सुराग नहीं लगा है। जबकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अदनान मोबाइल चला रहा है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दो अज्ञात की पहचान भी वीडियो के माध्यम से की जा रही है।

यह था मामला

मेरठ के कोतवाली थाना इलाके के सराय बहलीम इलाके में बीते सोमवार की देर रात पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे फिरोज उर्फ भूरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पड़ोसी असलम पहलवान के घर में धावा बोल दिया। आरोपियों ने पिस्टल दिखाते हुए घर में घुसकर परिवार को जान से मारने की धमकी दी जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फिरोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है।





पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद एक फोन कॉल से शुरू हुआ था। सराय बहलीम निवासी हाजी सिराज के बेटे असलम पहलवान और पूर्व मंत्री के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के बीच किसी बात को लेकर मोबाइल पर वीडियो कॉल के दौरान तीखी बहस और गाली-गलौज हो गई थी। इस बातचीत के दौरान असलम के साथी अकबर ने भी भूरा को जवाब दे दिया था। इसी बात से रंजिश मानते हुए आरोपी भूरा अपने कुछ साथियों के साथ देर रात असलम पहलवान के घर पहुंच गया।