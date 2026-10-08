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Meerut News: राफन में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग, दो बाल-बाल बचे

Thu, 08 Oct 2026 07:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:32 PM IST
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Firing in Rafan over old enmity; two have a narrow escape.
मवाना। गांव राफन में पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें पवन कुमार और उनके नौकर का बेटा शिवम बाल-बाल बचे।
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पवन कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम करीब 7:15 बजे वह अपने घर पर थे। उसी दौरान ग्राम निलोहा निवासी एक व्यक्ति अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर उनके घर के बाहर पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से पवन कुमार और शिवम पर फायरिंग की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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