Meerut News: ब्लैक बेल्ट लेने वाली महिला खिलाड़ी सम्मानित
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 05:29 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 05:29 PM IST
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मेरठ। इंग्राहम स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित इंटरनेशनल शोटोकान कराटे यूनाइटेड कराटे संस्था की ओर से कराटे बेल्ट प्रतियोगिता सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स में हुई। इसमें कक्षा नौ की दो छात्राओं ने ब्लैक बेल्ट प्राप्त की। ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाली मिसरक व वैष्णवी को स्कूल की प्रधानाचार्या अर्शा जे वेलफ्रेड ने सम्मानित किया। संवाद
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