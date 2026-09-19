Meerut News: रामराज में नेत्र शिविर, 74 लोगों की जांच

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डॉ. संजय कुमार ने 24 मरीजों को चश्मे के नंबर दिए। अन्य मरीजों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। शिविर आयोजक एवं समाजसेवी केपी सिंह धीमान ने बताया कि रामराज में पिछले करीब 12 वर्षों से यह शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में डॉ. रिजवान, रोहित बंसल, डॉ. श्रीपाल कोहली, विनोद पवार, डॉ. पूनम देवी, अनुराग और तिलक राज अरोड़ा, अजय अग्रवाल, विपिन मनचंदा आदि रहे।

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बहसूमा। रामराज के ग्रामीणों को आंखों की जांच और उपचार की सुविधा उनके गांव में ही मिली। शनिवार को हस्तिनापुर रोड स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में परिसर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में 74 लोगों की आंखों की जांच की गई। इनमें आठ मरीजों में मोतियाबिंद मिला। उन्हें ऑपरेशन के लिए कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल मेरठ भेजा गया।