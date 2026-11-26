संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बृहस्पतिवार को हापुड़ अड्डा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में यातायात पुलिस, एआरटीओ और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़क और सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटवाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 72 ई-रिक्शा सीज कर दिए गए।एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अभियान के दौरान हापुड़ अड्डा क्षेत्र में सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सड़क किनारे और सार्वजनिक मार्गों पर यातायात में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। संयुक्त टीम ने ई-रिक्शा की चेकिंग की। नियमों के विपरीत संचालित और यातायात व्यवस्था में बाधा बन रहे 72 ई-रिक्शा सीज किए गए। एसपी यातायात के अनुसार शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर जाम की समस्या को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। संवाद