Meerut News: हस्तिनापुर रामलीला में धनुष यज्ञ, सीता-राम विवाह और परशुराम-लक्ष्मण संवाद

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मंचन की शुरुआत राम और लक्ष्मण के जनकपुरी नगर भ्रमण से हुई। इसके बाद सीता ने मां गिरिजा की पूजा कर मनवांछित वर मांगा। जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें कई राजा धनुष उठाने में असफल रहे। रावण और बाणासुर के संवाद ने मंच पर रोमांच पैदा किया। राम-रावण और लक्ष्मण-जनक संवाद ने कथा को नया मोड़ दिया। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने शिव धनुष तोड़ा। धनुष टूटने की गूंज से मैदान जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। सीता ने राम के गले में जयमाला पहनाई, जिससे दर्शक भावविभोर हो गए।धनुष भंग होते ही अयोध्या और जनकपुरी में राम के विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। कमेटी के अध्यक्ष गौरव गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को कस्बे में श्री राम की भव्य बरात निकाली जाएगी। इस बरात में दर्जनों झांकियां शामिल होंगी। परशुराम के आगमन और लक्ष्मण के साथ उनके तीखे संवाद का मंचन भी आकर्षण का केंद्र रहा।