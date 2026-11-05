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Meerut News: गन्ना मूल्य 600 रुपये क्विंटल करने की मांग

Thu, 05 Nov 2026 04:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 04:54 PM IST
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Demand to set sugarcane price at Rs 600 per quintal
माई सिटी रिपोर्टर
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मेरठ। भारतीय किसान यूनियन (धनसिंह कोतवाल) के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को अपर मंडलायुक्त अम्बरीश बिंद से मुलाकत कर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इसमें आगामी पेराई सत्र 2026-27 का गन्ना मूल्य 600 प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की मांग की। कहा कि क्योंकि एथेनॉल नीति के कारण चीनी के दाम बढ़े हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि भविष्य में भी पर्ची आने से पहले ही गन्ने का रेट घोषित करने की स्थायी नीति बनाई जाए, नहीं तो किसान आने वाले समय में बिना रेट तय किए गन्ना मिलों को गन्ना नहीं देगा। गन्ना पर्ची को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, ताकि किसानों में असमंजस की स्थिति न बने, समय पर गन्ना मिल पहुंचे और किसान अगली फसल समय से तैयार कर सके। गन्ना किसानों के बॉन्ड की व्यवस्था हर साल की पैदावार के अनुसार हो, न कि जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार। किसानों को आगामी बुआई के लिए आ रही समस्याओं का समाधान हो और खाद की टोकन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष नितेश पवार, जिलाध्यक्ष गौरव गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा, फरदीन पहलवान, आशीष चौधरी और पाटू तोमर आदि मौजूद रहे।
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