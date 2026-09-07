Meerut News: मेले से पहले तालाब की जल निकासी की मांग, बीडीओ को दिया ज्ञापन
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:05 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:05 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। रसूलपुर रोहटा गांव में जाहरवीर गोगा महाराज का तीन दिवसीय मेला 15 से 17 सितंबर तक आयोजित होगा। मेले में आसपास के गांवों के साथ ही दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इससे पहले गांव के तालाब में जलभराव की समस्या को लेकर भाकियू ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर पानी की निकासी कराने की मांग की है।
भाकियू पदाधिकारियों का कहना है कि तालाब में पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर समस्या और गंभीर हो सकती है। उन्होंने मांग की कि मेले से पहले तालाब के अतिरिक्त पानी की निकासी कराई जाए और आसपास साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएं।
पदाधिकारियों ने कहा कि जाहरवीर गोगा महाराज का मेला क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक आयोजन है। तीन दिनों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन को समय रहते जलभराव की समस्या का समाधान कराना चाहिए, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। ज्ञापन देने वालों में भाकियू रोहटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चमन प्रधान, वीरेंद्र सुराण, रईसु, मनोज जाट, मनोज चौधरी, अकबर मेरठ, गुलबहार और राजेंद्र हापुड़ आदि शामिल रहे।
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रोहटा। रसूलपुर रोहटा गांव में जाहरवीर गोगा महाराज का तीन दिवसीय मेला 15 से 17 सितंबर तक आयोजित होगा। मेले में आसपास के गांवों के साथ ही दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इससे पहले गांव के तालाब में जलभराव की समस्या को लेकर भाकियू ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर पानी की निकासी कराने की मांग की है।
भाकियू पदाधिकारियों का कहना है कि तालाब में पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर समस्या और गंभीर हो सकती है। उन्होंने मांग की कि मेले से पहले तालाब के अतिरिक्त पानी की निकासी कराई जाए और आसपास साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएं।
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पदाधिकारियों ने कहा कि जाहरवीर गोगा महाराज का मेला क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक आयोजन है। तीन दिनों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन को समय रहते जलभराव की समस्या का समाधान कराना चाहिए, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। ज्ञापन देने वालों में भाकियू रोहटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चमन प्रधान, वीरेंद्र सुराण, रईसु, मनोज जाट, मनोज चौधरी, अकबर मेरठ, गुलबहार और राजेंद्र हापुड़ आदि शामिल रहे।
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