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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sand Mafia Attacks Forest Officials in Shahdol Tractor-Trolley Seized Accused Threaten Officers and Escape

शहडोल में रेत माफिया के हौसले बुलंद: वन अमले ने पकड़ा रेत से भरा वाहन तो विवाद, धमकी देकर छुड़ाकर ले गए आरोपी

Sun, 13 Sep 2026 09:23 AM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 09:23 AM IST
सार

शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे वन अमले से विवाद और जब्त वाहन छुड़ाकर ले जाने का मामला सामने आया है। वन विभाग की शिकायत पर दो नामजद समेत 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

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Sand Mafia Attacks Forest Officials in Shahdol Tractor-Trolley Seized Accused Threaten Officers and Escape
सोहागपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा पूरा मामला - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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शहडोल जिले में अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सोहागपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंचे वन अमले के साथ कथित तौर पर विवाद करने और जब्त रेत से भरे वाहन को छुड़ाकर ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस दौरान वनकर्मियों को डंडे से पीटने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद वन विभाग की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
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कार्रवाई के दौरान वन अमले से विवाद, वाहन छुड़ाकर ले गए
वन परिक्षेत्र अधिकारी विनायक कुमार गौतम की शिकायत के अनुसार, वन अमले को अवैध रूप से रेत परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची और रेत से भरे वाहन को पकड़ लिया। इसी दौरान छेंकलाल यादव, श्रीपत मिश्रा सहित कुछ अन्य लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने वनकर्मियों से विवाद करते हुए कार्रवाई का विरोध किया और बलपूर्वक वाहन छुड़ाकर ले गए।
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वन अमले को धमकाने का भी आरोप, दो नामजद समेत अज्ञात पर केस
शिकायत में वन अमले को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सोहागपुर पुलिस ने छेंकलाल यादव, श्रीपत मिश्रा और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब नामजद और अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है।
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लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं
वन विभाग की कार्रवाई के दौरान माफियाओं द्वारा टीम के साथ विवाद और दबाव बनाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सोहागपुर क्षेत्र में भी पिछले कुछ समय में वन अमले की कार्रवाई में बाधा डालने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों से मैदानी स्तर पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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