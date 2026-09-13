बिहार: निजी स्कूल पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 50 लाख की रंगदारी का पर्चा चिपकाया; CCTV में कैद हुई वारदात

मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में रविवार अहले सुबह बाइक सवार दो हथियारबंद बदमाशों ने एक निजी विद्यालय के मुख्य गेट और दीवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हेलमेट लगाए दोनों बदमाशों ने मुजफ्फरपुर-मोतिहारी एनएच-28 स्थित चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल को निशाना बनाते हुए करीब 18 राउंड गोलियां चलाईं। फायरिंग के बाद बदमाश विद्यालय के मुख्य द्वार पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाला पर्चा चिपकाकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

सुबह करीब चार बजे स्कूल को बनाया निशाना

बताया गया है कि घटना रविवार अहले सुबह करीब चार बजे की है। दो की संख्या में हेलमेट लगाए अपराधी स्कूल परिसर के पास पहुंचे और विद्यालय की दीवार तथा मुख्य गेट को निशाना बनाकर लगातार गोलियां बरसाने लगे। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

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घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ स्कूल के आसपास जुटने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विद्यालय की दीवार और मुख्य गेट का निरीक्षण किया और फायरिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन से अधिक खोखे बरामद किए हैं।

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गेट पर चिपकाया 50 लाख की रंगदारी का पर्चा

फायरिंग की घटना के बाद स्कूल के मुख्य द्वार पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाला पर्चा मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। बदमाशों ने फायरिंग करने के साथ ही रंगदारी की मांग वाला पर्चा चिपकाया और मौके से निकल गए। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस के सामने अपराधियों की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्कूल को ही निशाना बनाने के पीछे बदमाशों का मकसद क्या था और रंगदारी की मांग के पीछे कौन लोग शामिल हैं। स्कूल संचालक से भी घटना को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।

CCTV फुटेज से बदमाशों की पहचान में जुटी पुलिस

घटना की पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फुटेज में हेलमेट लगाए दो बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है। घटनास्थल से मिले खोखों और अन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। मौके पर पहुंची एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। टीम ने घटनास्थल से फायरिंग से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।

एसडीपीओ ने कहा- 18 राउंड फायरिंग की गई

पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ वेस्ट-वन सुचित्रा कुमारी ने बताया कि अहले सुबह करीब चार बजे दो बदमाश हेलमेट लगाए हुए स्कूल पहुंचे थे। दोनों ने स्कूल के गेट पर करीब 18 राउंड फायरिंग की। इसके साथ ही मुख्य गेट पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाला पर्चा भी चिपकाया गया है।

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। स्कूल संचालक से भी घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। पुलिस सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।