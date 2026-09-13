सीजी: बेमेतरा में चोरी की दो वारदातों का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार; 80 हजार का माल बरामद

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खण्डसरा चौकी क्षेत्र के ग्राम ओड़िया में जांता मोड़ के पास संचालित शिवा मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। दुकान संचालक बलराम साहू (25) के मुताबिक, वह 30 अगस्त की रात दुकान बंद कर घर गया था। 2 सितंबर की सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो ताला गायब था। अंदर रखे रिपेयरिंग के मोबाइल, दो चार्जर, तीन स्पीकर, पेनड्राइव और दो हजार रुपये नकद गायब मिले। चोरी गए सामान की कीमत करीब 15 हजार रुपये बताई गई। पुलिस ने मामले में कवर्धा निवासी राहुल सारथी (19) को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने साथियों के साथ चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक, चोरी के मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल बाइक पोड़ी चौकी के एक अन्य प्रकरण में जब्त हैं। इस मामले में एक आरोपी फरार है।दूसरी वारदात में परपोडी थाना क्षेत्र के गाड़ाडीह स्थित परम पूज्य सोलर प्लांट को निशाना बनाया गया। यहां 22 अगस्त शाम से 23 अगस्त शाम के बीच 10 तड़ित चालक खंभों से करीब 320 मीटर तांबे का केबल वायर चोरी कर लिया गया। इसकी कीमत करीब 40 हजार रुपये थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भोजराम वर्मा (18), जागेश्वर ठाकुर (21) और रोहन यादव (18) को गिरफ्तार किया। इनके साथ एक बालक भी शामिल था। आरोपियों के कब्जे से केबल, बाइक और कटर, पेंचिस व छेनी समेत करीब 65 हजार रुपये का माल जब्त किया गया।ये भी पढ़ें-दोनों मामलों में कार्रवाई पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में की गई। अधिकारियों के मार्गदर्शन में खण्डसरा और परपोडी पुलिस टीम ने विवेचना कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।