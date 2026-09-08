Meerut News: सीएचसी प्रभारी के तबादले पर बढ़ा विवाद, समर्थन में आई आशाएं, धरने पर बैठी

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संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। सीएचसी प्रभारी डॉ. राघो सिंह के तबादले को लेकर सरूरपुर सीएचसी में विवाद बढ़ता जा रहा है। एक ओर मुख्य शिकायतकर्ता ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान ने 10 सितंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से शिकायत करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर डॉ. राघो सिंह के समर्थन में आशाओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इससे सीएचसी प्रभारी की कुर्सी को लेकर खींचतान और तेज हो गई है।सीएचसी प्रभारी पर लापरवाही और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में खामियों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी। शिकायतों के बाद सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने 31 अगस्त को आदेश जारी कर डॉ. राघो सिंह का तबादला हेल्थ पोस्ट कैंट कर दिया था। वहीं, सीएचसी सरूरपुर की प्रभारी की जिम्मेदारी डॉ. अश्वनी कुमार को सौंपने के आदेश दिए गए थे। तबादला आदेश जारी हुए एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रभारी की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।बताया जा रहा है कि डॉ. अश्वनी कुमार ने अभी तक प्रभारी का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। वहीं, बताया जा रहा है कि डॉ. राघो सिंह भी प्रभारी की सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब डॉ. राघो सिंह के समर्थन में धरने पर बैठीं आशाओं ने सीएचसी प्रभारी का तबादला निरस्त करने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गईं। आशाओं का कहना है कि डॉ. राघो सिंह को हटाने का फैसला उचित नहीं है। उन्होंने सीएचसी प्रभारी पर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में उनके साक्ष्य दिखाने की भी मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की बात कही है।पिछले कुछ दिनों से ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान ने सीएचसी प्रभारी के खिलाफ कथित लापरवाही और व्यवस्थाओं में खामियों को लेकर सीएमओ से शिकायत की थी। उनके अलावा विधायक गुलाम मोहम्मद और 10 से अधिक ग्राम प्रधानों ने भी सीएचसी में हो रही कथित लापरवाही और खामियों को लेकर शिकायतें की थीं। शिकायतों के बाद ही सीएमओ की ओर से तबादला आदेश जारी किया गया था।सीएमओ डॉ. राम प्रसाद का कहना है कि तबादले का आदेश निरस्त नहीं होगा। डॉ. अश्वनी कुमार को जल्द कार्यभार ग्रहण करने को बोला गया है।