सीसीएसयू: 30 को होगी शोध उपाधिक समिति की बैठक
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:11 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:11 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विषय की शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक 30 सितंबर को होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक सुबह 10 बजे सर छोटूराम अभियंत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में होगी।
इसमें उन पात्र अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है, जिनका प्री-पीएचडी कोर्सवर्क पूरा हो चुका है और शोध सलाहकार समिति (आरएसी) की बैठक पहले हो चुकी है। इसके अलावा पिछली आरडीसी में डी श्रेणी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी बैठक में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को सिनॉप्सिस की आठ प्रतियां, प्री-पीएचडी कोर्सवर्क की अंकतालिका और सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां साथ लानी होंगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि बिना सिनॉप्सिस के अभ्यर्थी आरडीसी के लिए अनुमन्य नहीं होंगे।
जिन शोधार्थियों के समय विस्तार से संबंधित प्रकरण आरडीसी को संदर्भित किए गए हैं, उन्हें भी समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। बैठक 30 सितंबर को सुबह 10 बजे सीसीएसयू परिसर स्थित सर छोटूराम अभियंत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान में होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विषय की शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक 30 सितंबर को होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक सुबह 10 बजे सर छोटूराम अभियंत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में होगी।
इसमें उन पात्र अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है, जिनका प्री-पीएचडी कोर्सवर्क पूरा हो चुका है और शोध सलाहकार समिति (आरएसी) की बैठक पहले हो चुकी है। इसके अलावा पिछली आरडीसी में डी श्रेणी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी बैठक में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को सिनॉप्सिस की आठ प्रतियां, प्री-पीएचडी कोर्सवर्क की अंकतालिका और सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां साथ लानी होंगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि बिना सिनॉप्सिस के अभ्यर्थी आरडीसी के लिए अनुमन्य नहीं होंगे।
विज्ञापन
जिन शोधार्थियों के समय विस्तार से संबंधित प्रकरण आरडीसी को संदर्भित किए गए हैं, उन्हें भी समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। बैठक 30 सितंबर को सुबह 10 बजे सीसीएसयू परिसर स्थित सर छोटूराम अभियंत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान में होगी।
विज्ञापन