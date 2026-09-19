Meerut News: संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान

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शनिवार को हसनपुर कलां में आयोजित सेक्टर संयोजकों की बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंकज भारद्वाज एवं जिला मीडिया प्रभारी अमित त्यागी रहे। जिला मीडिया प्रभारी अमित त्यागी रहदरा ने कहा कि कार्यकर्ता आपसी समन्वय के साथ संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाएं सेक्टर संयोजक अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित संपर्क रखते हुए पार्टी की गतिविधियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। जिला उपाध्यक्ष पंकज उपाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने तथा पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अध्यक्षता भाजपा माछरा मंडल अध्यक्ष कृष्ण त्यागी ने की। इस दौरान मनवीर मलिक, महेश प्रजापति, धर्मेंद्र खटाना, अमित कंसल, राजकुमार प्रजापति, मनोज दबथला, सुबोध शर्मा, सतवीर सैन, अमित नागर, प्रदीप गुप्ता आदि रहे।

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माछरा। भाजपा माछरा मंडल के सेक्टर संयोजकों की बैठक का आयोजन हसनपुर कलां में धर्मेंद्र खटाना के आवास पर आयोजन किया गया। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने सहित आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई।