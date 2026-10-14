नीला ड्रम केस: 'जब तक मुस्कान को फांसी पर लटकता न देख लूं, चैन नहीं पड़ेगा'; सौरभ की मां का छलका दर्द

1 of 6 सौरभ की मां रेनू। - फोटो : अमर उजाला







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मुस्कान और साहिल को सजा सुनाने के दौरान बुधवार दोपहर सौरभ की मां रेनू देवी, उनके भाई बबलू व अन्य परिजन भी न्यायालय में मौजूद रहे। जिला जज के सजा सुनाते ही रेनू देवी व परिवार की अन्य महिलाओं की आंखों में आंसू छलकने लगे। रेनू देवी ने कहा कि जब तक इन्हें फांसी के फंदे पर लटकता ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा।

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2 of 6 मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला

सौरभ की मां रेनू देवी ने रोते हुए कहा कि मुस्कान और साहिल ने जैसा जघन्य अपराध किया है, उसके लिए उन्हें मृत्युदंड ही मिलना चाहिए था। अगर कानून में इससे भी बड़ी कोई सजा होती, तो वह उसकी मांग करतीं।

3 of 6 सौरभ और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला

रेनू देवी ने पुराना दर्द साझा करते हुए बताया कि नोटबंदी की रात (8 नवंबर 2016) को मुस्कान उनके बेटे सौरभ को घर से ले जाकर किराये के मकान में रहने लगी थी। इसके बाद 3 मार्च 2025 की रात उसने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। मां ने बताया कि सौरभ पहले मर्चेंट नेवी और फिर मॉल में काम करता था। बाद में वह लंदन चला गया, ताकि परिवार को खुशहाल जिंदगी दे सके।

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4 of 6 फैसला आने के बाद सौरभ की मां, भाई और अन्य परिजन। - फोटो : अमर उजाला

मां ने बताया कि वह हर महीने घर खर्च के लिए 50 हजार रुपये भेजता था। सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से भारत अपनी बेटी पीहू और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने आया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस पत्नी के लिए वह विदेश में रात-दिन खून-पसीना बहा रहा है, वही उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है।

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5 of 6 वकीलों ने फैसला आने के बाद मनाई खुशी। - फोटो : अमर उजाला