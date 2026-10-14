नीला ड्रम केस: कोर्ट पहुंचे मुस्कान के माता-पिता, लिखकर दिया- हमें फैसला मंजूर, हत्यारी बेटी से कोई नाता नहीं

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विज्ञापन मुस्कान के माता-पिता भी बुधवार को कचहरी पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी होने के दौरान जैसे ही मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई मुस्कान और साहिल जेल में फूट-फूटकर रोने लगे। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें संभाला। बैरक में जाते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा से मुस्कान ने कहा कि हमारी अधिवक्ता को बोलो, वह हमसे मिले, हमें हाईकोर्ट में अपनी पैरवी करानी है। वहीं दूसरी ओर जेल में मुस्कान और साहिल की बैरकों पर विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। मुस्कान और साहिल बैरक में किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं।

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सजा के एलान से ठीक पहले जज अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट में सुबह जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दोषी मुस्कान और साहिल पेश हुए। जब जज ने मुस्कान से सीधा सवाल दागा, तुम अपने पति की हत्या की दोषी साबित हो चुकी हो, अपने लिए क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं, उनका ख्याल रखा जाए, मुझे कम से कम सजा दी जाए। इतना कहते ही उसकी जुबान लड़खड़ा गई। इसके बाद अदालत ने साहिल से पूछा। साहिल ने भी कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कहा, साहब...कम से कम सजा दीजिए।



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अब हमारी हाईकोर्ट में पैरवी कौन करेगा

वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने उनसे कहा कि सर, अब हमारी हाईकोर्ट में पैरवी कौन करेगा? हमारी अधिवक्ता रेखा जैन से बोलो हमसे बात करें। हमारी हाईकोर्ट में कानूनी पैरवी करें। मेरी दो छोटी-छोटी बेटियां है, उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। इस पर जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल मैनुअल नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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मुस्कान के मां-बाप पहुंचे कोर्ट, कहा- हमें कोर्ट की सभी कार्रवाई स्वीकार

मुस्कान की करतूत से उसके ही मां-बाप ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। मां कविता और पिता प्रमोद रस्तोगी बुधवार को जिला जज की कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने जिला जज के नाम एक प्रार्थना पत्र मुंशी को सौंपा। इस दौरान मां-बाप डरे हुए थे, सदमे में भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी मुस्कान और साहिल को सजा देगा, हमें स्वीकार है। हमारा मुस्कान और साहिल से कोई संबंध नहीं है। पत्र देने के बाद दोनों एक वकील के चैंबर में जाकर बैठ गए। फिर वहां से वह अपने घर ब्रह्मपुरी के लिए रवाना हो गए।