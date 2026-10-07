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Meerut News: बर्ड वॉचिंग और चित्रकला प्रतियोगिता आज

Wed, 07 Oct 2026 10:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:02 PM IST
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Bird-watching and painting competition today.
हस्तिनापुर। वन्यजीव सप्ताह के समापन दिवस पर वन विभाग की ओर से आज हस्तिनापुर रेंज परिसर स्थित नेचर ट्रेल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी और चित्रकला प्रतियोगिता के साथ वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर विमर्श होगा। वन क्षेत्राधिकारी खुशबू उपाध्याय ने बताया कि सुबह 6:30 बजे बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू होगी। इसमें प्रतिभागी हस्तिनापुर के प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को निहारने के साथ उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद करेंगे। इसके बाद सुबह नौ बजे वन्यजीव विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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