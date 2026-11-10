बिजनौर: गोवर्धन पूजा के दौरान युवक के पैर में लगी गोली, पेदा कांड में हाल ही में हुआ था बरी

शस्त्र पूजन के दौरान फायरिंग की आशंका

सूचना मिलने पर सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय और शहर कोतवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ ने बताया कि शस्त्र पूजन के दौरान गोली चली और नितिन के पैर में जा लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।



चर्चित पेदा कांड में हाल ही में हुआ था बरी

नितिन कुमार कुछ दिन पहले ही जिले के चर्चित पेदा कांड के मुकदमे में अदालत से बरी हुआ था। वर्ष 2016 में पेदा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में संसार सिंह, उनके बेटे नितिन कुमार समेत 29 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में ऐश्वर्य चौधरी और अरुण कबाड़ी के नाम भी मामले में शामिल किए गए थे।



इस चर्चित मामले में अदालत ने 25 सितंबर 2026 को नितिन कुमार को बरी कर दिया था। अब गोवर्धन पूजा के दौरान उसके पैर में गोली लगने की घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है।