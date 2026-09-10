Meerut News: 11 सितंबर को बैंककर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, माल रोड पर होगा प्रदर्शन

सुबह 11 बजे इंडियन बैंक माल रोड पर जुटेंगे बैंक यूनियनों के पदाधिकारी व कर्मचारीमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंककर्मी विभिन्न मांगों को लेकर 11 सितंबर शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की सफलता के लिए इंडियन बैंक माल रोड कार्यालय पर सुबह 11 बजे सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बैंकवार संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी अपने झंडे-बैनरों के साथ शामिल होंगे।यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मेरठ यूनिट के सचिव एवं आईबीईयू यूपी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ललित कुमार शर्मा ने बताया कि हड़ताल पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, भेदभावपूर्ण पीएलआई व्यवस्था में सुधार, द्विपक्षीय समझौते के अनुसार केंद्रीय पीएलआई का समाधान तथा पुराने लंबित मुद्दों के निस्तारण की मांग को लेकर की जा रही है। उन्होंने सभी बैंक कर्मचारियों से अपने-अपने संगठन के साथियों के साथ अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने और हड़ताल को सफल बनाने की अपील की।