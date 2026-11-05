Meerut News: आसपा ने शुरू किया घर-घर दस्तक अभियान

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मेरठ। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है। आजाद समाज पार्टी के शहर विधानसभा प्रभारी बदल अली की ओर से भी दूसरे चरण का घर-घर दस्तक अभियान शुरू कर दिया गया है। बदर अली ने बताया कि पहले चरण में शहर विधान सभा के अहमद नगर, आशियाना कॉलोनी, किदवई नगर, खैर नगर, कोटला, हाशिमपुरा में हर चौखट पर दस्तक देकर पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाया गया। अब दूसरे चरण में बुनकर नगर, इस्लामाबाद, इल्मियांन, शाहपीरगेट और जाटव गेट में हर चौखट पर जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। सभी को साथ लेकर चलने का आह्वान किया जाएगा। संवाद