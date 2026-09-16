Meerut News: आर्य समाज शास्त्री नगर में यज्ञ और भजन-उपदेश से हुआ आयोजन
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:42 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:42 PM IST
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पंडित अजय आर्य ने भजनों से वैदिक संस्कारों का संदेश दिया
मेरठ।
आर्य समाज शास्त्री नगर की वरिष्ठ सदस्या माता सत्यवती ओबरॉय का 100वां जन्मदिवस शताब्दी पर्व के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ से हुआ।
आचार्य रणधीर शास्त्री विद्या भास्कर ने संपन्न कराया। मुख्य भजन उपदेशक पंडित अजय आर्य ने भजनों के माध्यम से ईश्वर भक्ति, माता के त्याग और वैदिक संस्कारों का संदेश दिया।उन्होंने ईश्वर कृपा को जिसने भी पाया, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार भजन प्रस्तुत किए। उपस्थित लोगों ने माता सत्यवती ओबरॉय के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की और उनका आशीर्वाद लिया। संचालन रविंद्र सिंह आर्य ने किया। इस अवसर पर आर्य समाज शास्त्री नगर के प्रधान सूरजपाल, मंत्री मदनपाल सिंह तोमर, उप प्रधान रविंद्र सिंह, डॉ. वीरेंद्र, आर्य समाज थापरनगर के राजेश सेठी और आर्य समाज बुढ़ाना गेट के सुधाकर आशावादी रहे।
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मेरठ।
आर्य समाज शास्त्री नगर की वरिष्ठ सदस्या माता सत्यवती ओबरॉय का 100वां जन्मदिवस शताब्दी पर्व के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ से हुआ।
आचार्य रणधीर शास्त्री विद्या भास्कर ने संपन्न कराया। मुख्य भजन उपदेशक पंडित अजय आर्य ने भजनों के माध्यम से ईश्वर भक्ति, माता के त्याग और वैदिक संस्कारों का संदेश दिया।उन्होंने ईश्वर कृपा को जिसने भी पाया, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार भजन प्रस्तुत किए। उपस्थित लोगों ने माता सत्यवती ओबरॉय के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की और उनका आशीर्वाद लिया। संचालन रविंद्र सिंह आर्य ने किया। इस अवसर पर आर्य समाज शास्त्री नगर के प्रधान सूरजपाल, मंत्री मदनपाल सिंह तोमर, उप प्रधान रविंद्र सिंह, डॉ. वीरेंद्र, आर्य समाज थापरनगर के राजेश सेठी और आर्य समाज बुढ़ाना गेट के सुधाकर आशावादी रहे।
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