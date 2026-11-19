नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एएनटीएफ मेरठ की टीम ने गौतमबुद्ध नगर में 178 किलो गांजा बरामद किया है। टीम ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है।

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तीन आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए

पुलिस ने गांजा बरामद करने के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बरामद गांजे की मात्रा 178 किलोग्राम है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है। विज्ञापन



गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपियों के नाम, गांजे की बरामदगी के स्थान और तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य विवरण सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने गांजा बरामद करने के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बरामद गांजे की मात्रा 178 किलोग्राम है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है।गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपियों के नाम, गांजे की बरामदगी के स्थान और तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य विवरण सामने नहीं आए हैं।

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