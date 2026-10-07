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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Akhand Bharat Grand Festival: Competitions on the 10th; grand tableau rally on the 21st.

अखंड भारत महापर्व : 10 को प्रतियोगिताएं, 21 को निकलेगी भव्य झांकी रैली

Wed, 07 Oct 2026 09:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:29 PM IST
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Akhand Bharat Grand Festival: Competitions on the 10th; grand tableau rally on the 21st.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस महापर्व के तहत दूसरे चरण की प्रतियोगिताएं 10 अक्तूबर को विश्वविद्यालय परिसर में होंगी।

इनमें करीब 60 विद्यालय-महाविद्यालयों के एक हजार विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। महापर्व का मुख्य आकर्षण 21 अक्तूबर को मेरठ शहर में निकलने वाली भव्य झांकी रैली होगी। महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं सुभारती डिफेंस एकेडमी के निदेशक कर्नल राजेश त्यागी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक हुई। इसमें दूसरे चरण की प्रतियोगिताओं की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। पहले चरण में विद्यालयों और महाविद्यालयों में निबंध, पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कराई जा चुकी हैं। चयनित विद्यार्थी अब दूसरे चरण में प्रतिभाग करेंगे। समिति के कोऑर्डिनेटर समीर सिंह ने बताया कि 10 अक्तूबर को सुबह आठ बजे पंजीकरण और नौ बजे प्रतियोगिताएं शुरू होंगी।
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