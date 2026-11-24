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मवाना। काबली गेट के शकुंतला विहार में फायरिंग के वांछित आरोपी यश को मवाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से .32 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। सीओ पंकज लवानिया के अनुसार, 21 नवंबर की रात विवेक शर्मा के घर के बाहर जानलेवा फायरिंग हुई थी। बाइक सवारों ने विवेक के छोटे भाई को धमकी भी दी थी। इस मामले में प्रियांशु गुर्जर, अर्पित कश्यप व अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में यश निवासी मोहल्ला तिहाई का नाम सामने आया। थानाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार सुबह यश को हस्तिनापुर नहर पुल के पास दबोचा। पुलिस के मुताबिक, यश पर मवाना थाने में पहले भी कई मामले दर्ज हैं। मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाकर उसे न्यायालय में पेश किया गया।