Meerut News: किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ीं
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:48 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र से 26 जुलाई को अपहृत किशोरी को पुलिस ने तलाश लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अनस को गिरफ्तार किया है।
एक गांव की किशोरी को अनस बहला-फुसलाकर ले गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की थी। कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों ने अनस के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि किशोरी को तलाश लिया है। किशोरी के बयान के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने अनस को स्याल छोईय्या के पास से गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया है। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र से 26 जुलाई को अपहृत किशोरी को पुलिस ने तलाश लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अनस को गिरफ्तार किया है।
एक गांव की किशोरी को अनस बहला-फुसलाकर ले गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की थी। कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों ने अनस के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि किशोरी को तलाश लिया है। किशोरी के बयान के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने अनस को स्याल छोईय्या के पास से गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया है। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।