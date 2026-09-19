सरकार को जगाने के लिए करना होगा लंबा आंदोलन : विजय राघव

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जनता सरका मोर्चा हरियाणा ने भी दिया समर्थनफोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर शनिवार को किसान मजदूर संगठन की ओर से जागृति विहार स्थित कार्यालय पर बैठक की गई। इसमें संगठन के महानगर अध्यक्ष विजय राघव ने कहा कि इस प्रकरण में आसानी से कोई समाधान निकलने वाला नही हैं। सरकार को जगाने के लिए एक बड़ा और लंबा आंदोलन करना होगा। सभी को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी।बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में जनता सरकार मोर्चा हरियाणा के संस्थापक देवेंद्र बल्हारा नेअपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से इस प्रकरण में पीड़ितों का साथ दिया जाएगा और आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि न केवल मेरठ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में यही व्यवस्था चल रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। देश में न्यायालय भी राजीनीति से अछूते नहीं हैं। उन्होंने सेंट्रल मार्केट प्रकरण में मेरठ की जनता का साथ देने की बात कही और आंदोलन में सहयोग देने की बात कही। विजय राघव ने कहा इस समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है और वह है विशाल और लगातार आंदोलन। इस मौके पर रुपेश राघव, अंशुल तोमर, जिला अध्यक्ष युवा राहुल, महानगर अध्यक्ष युवा ओमका, राधा आदि मौजूद रहे।