फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A police outpost constructed opposite the petrol pump on the boundary road for security reasons.

Meerut News: सुरक्षा के मद्देनजर बाउंडी रोड पर पेटोल पंप के सामने बनी पुलिस चौकी

Sat, 19 Sep 2026 10:35 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:35 PM IST
विज्ञापन
A police outpost constructed opposite the petrol pump on the boundary road for security reasons.
लालकुर्ती थाने की बीआई लाइन पुलिस चौकी का जल्द करेंगे एसएसपी उद्घाटन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लालकुर्ती थाने की बीआई लाइन चौकी को बॉउंड्री रोड पर पेट्रोल पंप के सामने बनाया गया है। चौकी पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है। जल्द ही एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति चौकी का उद्घाटन करेंगे।
दरअसल यहां अभी तक चौकी नहीं थी। सुनसान रोड होने की वजह से घटनाएं हो जाती है। ऐसे में चौकी बनाई गई है ताकि रात को पुलिसकर्मी चौकी पर रहकर चेकिंग अभियान चलाकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है।
विज्ञापन


एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि अभी तक बीआई लाइन चौकी बनी हुई नहीं थी। केवल हजारी की प्याऊ के पास एक चेक पोस्ट बना हुआ था। वहीं पर चौकी प्रभारी और कांस्टेबल बैठा करते थे। अब बॉउंड्री रोड पर पेट्रोल पंप के सामने चौकी बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके बाद चौकी तैयार हो गई है। सीओ कैंट संजय गुप्ता ने भी चौकी पर पहुंचकर व्यवस्था देखी। एसपी सिटी ने बताया कि जल्द ही चौकी का उद्घाटन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed