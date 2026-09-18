Meerut News: गणपति महोत्सव के चौथे दिन भक्ति और संगीत का संगम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:45 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:45 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर के रामलीला मैदान में हिंदू युवा संगठन द्वारा आयोजित 11वें गणपति महोत्सव का चौथा दिन भक्ति और संगीत के संगम का साक्षी बना। भजन गायिका सोनी कश्यप ने गणपति के भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने श्रद्धालुओं को देर रात तक भक्ति रस में डुबोए रखा।
शुभारंभ गणपति महाराज के पूजन, मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगठन के पदाधिकारियों ने अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद जैन, महामंत्री सुभाष और अन्य कई अतिथि मौजूद रहे। सोनी कश्यप के भजनों पर श्रद्धालु तालियां बजाते और झूमते नजर आए। लिटिल दीवाना की प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। मंच का संचालन सोनू शर्मा ने किया।
इस दौरान मां काली की एक भव्य झांकी प्रस्तुत की गई। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। झांकी के समय रामलीला मैदान जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां काली के स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देर रात महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और प्रसाद वितरित किया गया।
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सरधना। नगर के रामलीला मैदान में हिंदू युवा संगठन द्वारा आयोजित 11वें गणपति महोत्सव का चौथा दिन भक्ति और संगीत के संगम का साक्षी बना। भजन गायिका सोनी कश्यप ने गणपति के भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने श्रद्धालुओं को देर रात तक भक्ति रस में डुबोए रखा।
शुभारंभ गणपति महाराज के पूजन, मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगठन के पदाधिकारियों ने अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद जैन, महामंत्री सुभाष और अन्य कई अतिथि मौजूद रहे। सोनी कश्यप के भजनों पर श्रद्धालु तालियां बजाते और झूमते नजर आए। लिटिल दीवाना की प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। मंच का संचालन सोनू शर्मा ने किया।
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इस दौरान मां काली की एक भव्य झांकी प्रस्तुत की गई। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। झांकी के समय रामलीला मैदान जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां काली के स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देर रात महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और प्रसाद वितरित किया गया।
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