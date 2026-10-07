फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A call to draw inspiration from the ideals of Durga Bhabhi.

Meerut News: दुर्गा भाभी के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान

Wed, 07 Oct 2026 08:23 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:23 PM IST
विज्ञापन
A call to draw inspiration from the ideals of Durga Bhabhi.
सीसीएसयू के दुर्गा भाभी बालिका छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई जयंती
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दुर्गा भाभी बालिका छात्रावास में महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन-पूजन से हुआ। आचार्य रामवीर ने विधि-विधान से हवन कराया।

मुख्य अतिथि कंपनी कमांडर एवं यातायात प्रभारी बृजमोहन गुप्ता ने कहा कि दुर्गा भाभी भारतीय नारी के साहस, आत्मविश्वास, त्याग की मिसाल थीं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का सहयोग किया और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं से ऊपर रखा। कुलपति प्रो. डॉ. संगीता शुक्ला ने छात्राओं से दुर्गा भाभी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रो. दिनेश कुमार ने भी दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आयोजन में वार्डन डॉ. सरु, सहायक वार्डन प्रो. नाजिया तरन्नुम, निधि भाटिया, निधि गर्ग, पूनम, मीनाक्षी, रमिता, ममता, जितेंद्र, प्रेमलता सहित छात्राओं तनु, विधि, अंशिका, सानिया, ख्याति, रेनू और शिवांशी का सहयोग रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed