Meerut News: संशोधित-नेत्र शिविर में 74 मरीजों की जांच, आठ मोतियाबिंद के मरीज मिले नेत्र शिविर में 74 मरीजों की जांच आठ में मोतियाबिंद

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डॉ. संजय कुमार ने 24 मरीजों को चश्मे के नंबर दिए। अन्य मरीजों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। केपी सिंह धीमान ने बताया कि शिविर में डॉ. रिजवान, डॉ. श्रीपाल कोहली, विनोद पवार, डॉ. पूनम देवी, अनुराग दुबलिश, तिलक राज अरोड़ा का सहयोग रहा। -- -- -- -

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बहसूमा। रामराज स्थित सनातन धर्म मंदिर परिसर में शनिवार को कल्याणम करोति और जिला दृष्टिहीनता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निशुल्क नेत्र शिविर में 74 मरीजों की आंखों की जांच की गई। जांच में आठ मरीजों में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। उन्हें ऑपरेशन के लिए कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल मेरठ भेजा गया।